سكرتير عام محافظة المنوفية: الثانوية العامة محك لاستعادة هيبة الدولة

شهد اللواء ياسين طاهر، سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم، اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم مع رؤساء لجان الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك لبدء الأعمال التحضيرية لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد مدير المديرية على ضرورة تواجد رئيس اللجنة والمراقب الأول وجميع المراقبين باللجنة مبكرا لاستلام الأسئلة، وسرعة استيفاء الإحصاء النهائى لإعداد الطلاب مصنفة حسب المواد الاختيارية واللغات والمستوى الرفيع لكل طالب، على أن تكون البيانات دقيقة وتسلم لمندوبى التوزيع فى أول يوم من أيام الامتحان لكل مرحلة على حدة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتعليمات "التظريف"، حيث يجب التأكد من وضع جميع أوراق الإجابة فى المظاريف الخاصة بها، ووضع جميع المظاريف داخل الكيس، وأن تكون البيانات الخاصة بالأكياس واضحة وسليمة، وضمان سلامة الربط والتشميع و"الرصرصة"، وأن يتم ذلك بمعرفة رئيس اللجنة شخصيا والمراقب الأول ومراقب الكنترول.

وأضاف أنه سيتم توفير العدد المناسب من طفايات الحريق داخل لجان السير، والتأكد من صلاحيتها، مع مراجعة التوصيلات الكهربائية بمبانى اللجان.

وشدد مدير المديرية على عدم ترك اللجنة بدون ابلاغ الشرطة المكلفة بالتأمين، وعدم السماح لأى طالب باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجنة او السماح بدخولها، وعدم التأخر فى تسليم اوراق الاسئلة والإجابة عن موعد بدء الامتحان.

من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة على التعاون الكامل بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن لتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان سير الامتحانات بهدوء ويسر، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان والمراقبين فى مهمة قومية، وأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام هى المحك الرئيسى لاستعادة هيبة الدولة، كما وجه بضرورة تسجيل أى شكاوى أو مطالب إدارية لرؤساء اللجان والمراقبين، وأشار إلى أن المتابعة ستكون على مدار الساعة واليوم بمختلف اللجان على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظة المنوفية استعدت لامتحانات الثانوية العامة بـ62 لجنة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 21427 طالبا، كما بلغ عدد المراقبين 340 و3105 ملاحظا، و342 معاون لجان.