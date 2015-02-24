514 عاملا مصريا فارين من ليبيا يصلون القاهرة

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، رحلتين لمصر للطيران، قادمتين من مطار جربا التونسى، وعلى متنهما 514 من المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا إلى مصر

والطائرتان من طراز الإيرباص 330 والتى تتسع لــ268 راكباً ليصبح إجمالى من وصلوا لمطار القاهرة 1743 مواطنا حتى الآن.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لإعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

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