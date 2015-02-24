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514 عاملا مصريا فارين من ليبيا يصلون القاهرة

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514 عاملا مصريا فارين من ليبيا يصلون القاهرة 514 عاملا مصريا فارين من ليبيا يصلون القاهرة
وصلت إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء، رحلتين لمصر للطيران، قادمتين من مطار جربا التونسى، وعلى متنهما 514 من المصريين الراغبين فى العودة من ليبيا إلى .

والطائرتان من طراز الإيرباص 330 والتى تتسع لــ268 راكباً ليصبح إجمالى من وصلوا لمطار القاهرة 1743 مواطنا حتى الآن.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لإعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.


>الفارون من "جحيم ليبيا" يتحدثون لـ"اليوم السابع".."محمد": نادم لسفرى وافتقدت الأمن كثيرا.. وشعرت بالأمان منذ ركوبى طائرة العودة.. "هلال": أعمل هناك منذ سنة ونصف والمصريون أصبحوا مستهدفين من الإرهابيين

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مصر 365

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