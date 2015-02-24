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هيئة الاستثمار: الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للمشروعات خلال أسبوع

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هيئة الاستثمار: الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للمشروعات خلال أسبوع هيئة الاستثمار: الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للمشروعات خلال أسبوع
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه سيتم الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات خلال أسبوع وسيتم اعلانها فور الانتهاء منها.

وقال الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن الخريطة الجديدة ستتضمن المشروعات التى سيتم عرضها فى جناح هيئة الاستثمار بقمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس القادم .

واعتبر الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن وجود مشروعات متوسطة وصغيرة فرصة جيدة لنمو الاقتصاد خاصة فى المحافظات بجانب المشروعات الكبيرة .
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