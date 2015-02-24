أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. "ثقافة الغربية" تنظم مؤتمرا بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة"

Google+ Print
اليوم.. "ثقافة الغربية" تنظم مؤتمرا بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة" اليوم.. "ثقافة الغربية" تنظم مؤتمرا بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة"
تنظم مديرية الثقافة بالغربية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء المحافظة بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة" بالتعاون مع كلية التربية بجامعة طنطا.

يترأس المؤتمر الدكتور أحمد زكى منصور، وكيل كلية التربية بجامعة طنطا، وأمين عام المؤتمر الشاعر إيهاب الوردانى، ويناقش المؤتمر عددا من المحاور منها "الهوية الثقافية والمجتمع"، و"تنوع الخطاب الثقافى"، و"التراث الشعبى" فى الغربية.

وأعلنت "ثقافة الغربية" أنه سيتم تكريم عدد من المثقفين والأدباء من بينهم الشاعر طارق بركة، والكاتب أحمد منصور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365