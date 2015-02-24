اليوم.. "ثقافة الغربية" تنظم مؤتمرا بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة"

تنظم مديرية الثقافة بالغربية، اليوم الثلاثاء، مؤتمر اليوم الواحد لأدباء المحافظة بعنوان "الأدب.. التحديات والضرورة" بالتعاون مع كلية التربية بجامعة طنطا.

يترأس المؤتمر الدكتور أحمد زكى منصور، وكيل كلية التربية بجامعة طنطا، وأمين عام المؤتمر الشاعر إيهاب الوردانى، ويناقش المؤتمر عددا من المحاور منها "الهوية الثقافية والمجتمع"، و"تنوع الخطاب الثقافى"، و"التراث الشعبى" فى الغربية.

وأعلنت "ثقافة الغربية" أنه سيتم تكريم عدد من المثقفين والأدباء من بينهم الشاعر طارق بركة، والكاتب أحمد منصور.