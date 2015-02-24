»مرور دبي« تضبط مركبات تنقل أنابيب غاز وأكسجين

كشف العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن ضبط أعداد كبيرة من حافلات الشركات المخالفة والتي تشكل خطورة كبيرة على حياة الركاب، وقد تؤدي إلى كوارث وخيمة في حالة وقوع الحوادث، وإن هذه الحافلات تحمل أدوات حديدية وأنابيب غاز وأكسحين، والتي قد تنفجر في أي لحظة.

وقال العقيد المزروعي إنه حفاظا على سلامة الركاب تقوم الإدارة العامة للمرور بحملات ضبط مروري للحافلات المخالفة، وإن هذه الحملة أسفرت عن تسجيل 3345 مخالفة للباصات في بر دبي خلال العام الماضي وتم حجز 729 سيارة بسبب تحميل ركاب زيارة وعدم صلاحية الإطارات، فيما سجلت إدارة مرور ديرة 198 مخالفة العام الماضي في حملة الباصات التي قامت بها شرطة دبي، وتم حجز 113 سيارة خلال العام الماضي.

استهتار بالأرواح

وأشار العقيد المزروعي إلى استهتار بعض الشركات بحياة العمال وتحميل ركاب زيادة في الحافلات الصغيرة التي تستوعب 9 ركاب فقط وفقاً لقرار وزارة الداخلية إلا أن بعض الشركات تنقل فيها ما يقارب من 20 راكباً، وأنه تم ضبط حافلة تستوعب 50 راكبا وبداخلها 90 راكبا وتم وضع العمال في طرقات الحافلة فتحولت الى قنبلة موقوتة، محذرا أنه في حالة وقوع أي حادث لا يمكن إنقاذ هذه الأرواح بسهولة، وأنه بسبب الاستهتار يمكن أن يفقد هؤلاء العمال أرواحهم.

مواد ممنوعة

ونوه العقيد المزروعي إلى أنه تم ضبط بعض الحافلات تحمل مواد حديدية موضوعة على المدخل، وأنه يمكن أن تسبب هذه المواد في إصابة العمال في أي دوران أو في حالة وقوع أي حادث، وأن هذه الأمور تصعب من عمل رجال الشرطة وتزيد من احتمال وقوع مزيد من الوفيات والإصابات الخطرة، مشيرا الى أنه تم ضبط بعض السيارات الخاصة التي تحمل ركاباً زيادة ومنهم ركاب في الحقيبة الخلفية للسيارة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ان جهود الشرطة في الحد من الحوادث وخفض أعداد الوفيات تضيع هباء في حادث واحد يموت فيه عدد كبير من العمال، والسبب قد يكون استهتار أصحاب الشركات أو المشرفين عليها بحياة هؤلاء العمال.

لافتا الى تشديد تلك الحملات والمخالفات وحجز السيارات لمزيد من الردع، وأن إحدى الحافلات قام مشرفوها بنزع الكراسي وإجبار العمال على الجلوس على الأرض وحمل أعداد كبيرة، كما أن حافلة أخرى كانت تمل مواد حديدية فوقها وكأنها بيك اب وتمت مخالفتها، داعيا الى الالتزام المروري للحفاظ على الأرواح.