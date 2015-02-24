مجلس الوزراء يعتمد التقويم الدراسي لجميع المراحل لـ3 أعوام على مستوى الدولة

اعتمد مجلس الوزراء التقويم الدراسي لثلاثة أعوام قادمة في جميع المراحل الدراسية على مستوى الدولة بحيث يبلغ مجموع أيام الدراسة / 175 / يوما في العام مع إتاحة مجال زمني كاف لفترة الامتحانات دون التأثير على فترة الدراسة المعتمدة.

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وتم تحديد موعد بدء دوام الطلاب في العام الدراسي 2015 - 2016 .. يوم / 30 / من شهر أغسطس عام 2015 .. فيما تستهل الهيئة التدريسية عملها يوم / 23 / من الشهر نفسه على أن تمتد إجازة الشتاء مدة ثلاثة أسابيع .. أما إجازة الربيع فتمتد مدة أسبوعين .. على أن ينتهي دوام الطلاب في جميع المراحل الدراسية بما فيها الصف الثاني عشر - الثانوية العامة - بتاريخ / 23 / من شهر يونيو عام 2016 وستختتم الهيئة التدريسية عملها بتاريخ خمس من شهر يوليو 2016.

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ويأتي هذا بعد تشكيل لجنة قامت بدراسة القرار الوزاري الأخير بشأن التقويم المدرسي للعام 2015 - 2016 وسيؤدي ذلك إلى تزويد جميع الأطراف المساهمة في العملية التعليمية والتربوية برؤية واضحة ودقيقة حول المسار الزمني لأيام الدراسة والتقويم المدرسي بما يحقق التكامل بين الدور التعليمي للمدارس والدور التربوي الذي تلعبه الأسر.

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وحرص مجلس الوزراء على مراجعة الممارسات العالمية بشأن أيام التدريس وذلك مع مراعاة ظروف الطلاب وأسرهم بجانب مراعاة معايير التعليم الواردة في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف لتطوير نظام تعليمي رفيع المستوى..

> *** وفيما يلي التقويم الدراسي للأعوام الثلاثة القادمة....

التقويم المدرسي للعام الدراسي 2015 - 2016 ...

> بدء دوام الهيئة التدريسية يوم 23 أغسطس 2015 ..

> بدء دوام الطلبة يوم 30 أغسطس 2015 ..

> إجازة الشتاء يوم 20 ديسمبر 2015 .. ثلاثة أسابيع.

> استئناف الدراسة يوم 10 يناير 2016...

> إجازة الربيع 27 مارس 2016.. أسبوعان.

> استئناف الدراسة 10 أبريل 2016 .

> نهاية دوام الطلبة 23 يونيو 2016 .

> نهاية دوام المعلمين 5 يوليو 2016 .

> *** التقويم المدرسي للعام الدراسي 2016 – 2017 ...

> بدء دوام الهيئة التدريسية 21 أغسطس 2016.

> بدء دوام الطلبة 28 أغسطس 2016 .

> إجازة الشتاء 18 ديسمبر 2016 .. ثلاثة أسابيع .

> استئناف الدراسة 8 يناير 2017 .

> إجازة الربيع 26 مارس 2017 .. أسبوعان.

> استئناف الدراسة 9 أبريل 2017 .

> نهاية دوام الطلبة 22 يونيو 2017 .

> نهاية دوام المعلمين 6 يوليو 2017 .

> *** التقويم المدرسي للعام الدراسي 2017 – 2018 .....

> بدء دوام الهيئة التدريسية 3 سبتمبر 2017 .

> بدء دوام الطلبة 10 سبتمبر 2017 .

> إجازة الشتاء 17 ديسمبر 2017 .. ثلاثة أسابيع.

> استئناف الدراسة 7 يناير 2018 .

> إجازة الربيع 25 مارس 2018 .. أسبوعان.

> استئناف الدراسة 8 أبريل 2018 .

> نهاية دوام الطلبة 28 يونيو 2018.

> نهاية دوام المعلمين 5 يوليو 2018 .