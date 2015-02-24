عيادة لطب المسنين بمستشفى الإسماعيلية العام

أعلن الدكتور حسين مصطفى مدير مستشفى الإسماعيلية العام عن افتتاح عيادة جديدة لطب المسنين بالعيادات الخارجية بالمستشفى تعمل يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأضاف مدير المستشفى العام أن افتتاح العيادة مرحلة أولى لتأسيس قسم متكامل لطب المسنين يضم قسم داخلى بالإضافة للعيادة.

وأشار الدكتور مينا حليم مدير العيادات الخارجية بالمستشفى أن عيادة المسنين تستقبل المرضى ممن هم فوق الستين من مرضى الصدر والقلب والأمراض العصبية والغدة الدرقية والسكر ومضاعفاته والجهاز الهضمى.

وأكدت الدكتورة أمانى عامر بوزارة الصحة أن المستشفى العام بالإسماعيلية مدرج ضمن خطة الوزارة القادمة لدعم أقسام طب المسنين فى عشرة مستشفيات على مستوى الجمهورية، وأضافت أنه يتم الإعداد حالياً لورشة عمل خاصة بطب المسنين لتدريب جميع العاملين بهذا المجال لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلالها.