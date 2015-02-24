محافظ كفر الشيخ: مشروع بمليار دولار سأعرضه بالمؤتمر الاقتصادى القادم

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، للمطالبين بتوفير وظائف خلال اللقاء الجماهيرى إنه بصدد إقامة مشروع استثمارى ضخم على أرض محافظة كفر الشيخ بتكلفة مليار دولار، لتوفير العديد من فرص العمل للشباب والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض الواقع بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم الإعلان عن المشروع وتوقيع عقده فى المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه يطالب بمنحه فرصة وخلال عامين سأستغنى عن الميزانية المحددة للمحافظة سنويا من الدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيقدم تسهيلات للمستثمرين الجادين خاصة من أبناء محافظة كفر الشيخ.