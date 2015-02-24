129 مرشحا يتنافسون على 13 مقعدا فرديا بالفيوم

يتنافسون 129 مرشحا على 13 مقعدا بدوائر محافظة الفيوم السبع، بواقع مقعدين لدائرة بندر الفيوم ومقعدين لدائرة مركز الفيوم ومقعدين لدائرة مركز سنورس ومقعدين لدائرة مركز إطسا ومقعدين لدائرة مركز طامية ومقعدين لدائرة مركز أبشواى ومقعد واحد لدائرة مركز يوسف الصديق.

وأوضحت الكشوف النهائية المعلنة من قبل اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الفيوم ان هناك مرشح واحد فقط قبطى من بين الـ129 مرشحا وهو عمر أديب سلامة المرشح على دائرة بندر الفيوم، بينما تخوض المعركة الانتخابية بدوائر المحافظة، 4 سيدات، اثنتان منهن فى دائرة بندر الفيوم، الأولى هى ضياء أحمد عبدالقوى عبدالله، وشهرتها ضيا الطحاوى، معلمة رياض أطفال، مستقلة على المقاعد الفردية، والثانية صباح سيد طلبة، وشهرتها صباح الشريف، كبير معلمين أخصائية مادة التاريخ، مستقلة على المقاعد الفردية أيضا، فيما تخوض السيدة الثالثة وهى همت مصطفى حميدة عبدالمنعم، وشهرتها (همت مصطفى)، كاتب مؤقت بالوحدة المحلية لمركز إطسا، الانتخابات بالدائرة الثالثة بمركز إطسا مرشحة فردى عن حزب حماة الوطن.

وفى الدائرة السادسة ومقرها مركز أبشواى، ترشحت السيدة الرابعة، وهى نجلاء عبدالحميد محمود متولى، وشهرتها نجلاء عبدالحميد، حاصلة على دبلوم تجارة، مستقلة، وكانت العديد من السيدات ترشحن على القوائم الحزبية، من أجل ضمان فرص أكبر فى الفوز فى الانتخابات. ولكن كان التقديم للقوائم خارج محافظة الفيوم باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بشمال القاهرة.

كما أكدت الكشوف الانتخابية أن حزب النور السلفى تقدم بـ7 مرشحين للتنافس على مقاعد البرلمان فى الدوائر الانتخابية السبعة على مستوى المحافظة، بحيث يمثل الحزب بمرشح فى كل دائرة انتخابية على المقاعد الفردية.

ويخوض أحمد جابر محمد عبد المجيد وشهرته أحمد جابر عبد المجيد، محاسب بقطاع كهرباء الفيوم، المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية فى الدائرة الأولى ببندر الفيوم، فيما يخوض محمد رمضان حسن محمد، وشهرته محمد حسن الطايعى، مدير هندسة رى طامية، المعركة الانتخابية عن الحزب فى الدائرة الثانية مركز الفيوم، كما ينافس مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى وشهرته مصطفى البنا، عامل فى مكتب محاسبة، أمام مرشحين مستقلين فى الدائرة الثالثة بمركز إطسا، وحمادة محمد سليمان عودة، وشهرته حمادة سليمان، طبيب بشرى، فى الدائرة الرابعة مركز طامية.

كما يخوض المعركة الانتخابية للبرلمان عن "النور السلفى"، كل من وليد محمد محمود على، وشهرته وليد أبو عيشا، طبيب عيون، المعركة الانتخابية فى الدائرة الإنتخابية مركز سنورس، وعمر عبدالسلام سعيد عبدالمنعم، وشهرته عمر عبدالسلام الزينى، بالمعاش، فى الدائرة السادسة مركز أبشواى، وعمر عبدالقادر على عبدالقادر، محاسب بالتأمينات الاجتماعية، فى الدائرة السابعة مركز يوسف الصديق.

كما أكدت الكشوف الانتخابية خوض حزب الوفد بمحافظة الفيوم معركة الانتخابات بـ4 مرشحين على المقاعد الفردية وهم الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس لجنة الوفد بالفيوم المرشح على المقاعد الفردية بدائرة مركز أبشواى، وعبد العظيم الباسل نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس الشعب السابق المرشح على المقاعد الفردية بدائرة مركز إطسا، والدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد بمركز طامية ونائب رئيس الحزب بالفيوم عن دائرة مركز طامية، وعبد الله تعيلب القيادى بالوفد عن دائرة مركز يوسف الصديق.

كما أكدت الكشوف الانتخابية أن دائرتى بندر الفيوم وسنورس هما أعلى دائرتين من حيث عدد المرشحين، حيث بلغ عدد المرشحين بدائرة بندر الفيوم 25 مرشحا، وبلغ عدد المرشحين بدائرة مركز سنورس 25 مرشحا، وتأتى بعدهما دائرة مركز إطسا، حيث بلغ عدد المرشحين فيها 24 مرشحا، بينما بلغ عدد المرشحين بدائرة مركز أبشواى 20 مرشحا وبلغ عدد المرشحين فى دائرة مركز الفيوم 13 مرشحا وهو نفس عدد المرشحين بدائرة مركز طامية، حيث ترشح على المقعدين الفرديين بالدائرة 13 مرشحا، بينما بلغ عدد المرشحين فى دائرة مركز يوسف الصديق 9 مرشحين.