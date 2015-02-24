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وصول 71 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 71 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 71 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ السويس استقبلت اليوم الثلاثاء 71 ألف طن بوتجاز وبضائع، موضحا أن ميناء الزيتيات استقبل السفينة جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف فى بيان إعلامى أن ميناء الأدبية اليوم استقبل السفينة ديمى، وعلى متنها 30633 طن حديد بيلت قادمة من اليجا، كما تغادر الميناء السفينة ليفكونيكو وعلى متنها 33 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق آسيا.

ويستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 304 ركاب و3 سيارات والسفينة بريدج وعلى متنها 55 شاحنة، والسفينة سينا وعلى متنها 33 راكبًا و30 شاحنة.

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مصر 365

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