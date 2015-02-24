اليابان تقدم 6 ملايين دولار مساعدة طارئة للاجئين السوريين

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء، أن طوكيو سوف تقدم مساعدة طارئة بقيمة 6 ملايين دولار للمشردين بسبب الحرب فى سوريا ومن بينهم أولئك الذين يطلبون اللجوء فى البلدان المجاورة.

وذكرت وكالة انباء كيودو اليابانية ان هذا القرار يأتى فى إطار التعهد الذى قطعه رئيس الوزراء شينزو آبى مؤخرا بشأن توسيع المساعدة الانسانية لمنطقة الشرق الاوسط فى قتالها ضد الارهاب بالتعاون مع المجتمع الدولى.

وأشارت الوزارة إلى أن اليابان سوف تقدم أغطية ومواقد ومواد غذائية للاجئين فى سوريا والأردن وتركيا ولبنان فى أعقاب موجة البرد التى احتاجت هذه المناطق الشهر الماضى.

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