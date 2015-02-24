سكاى نيوز: اغتيال الناشطة الليبية انتصار الحصائرى فى طرابلس

اغتيلت الناشطة الليبية انتصار الحصائرى برصاص مجهولين، فجر اليوم الثلاثاء، حيث عثر على جثتها مصابة بطلق نارى فى الصندوق الخلفى لسيارتها – بحسب ما أفادته قناة سكاى نيوز.

وانتصار الحصائرى عضو مؤسس فى حركة "تنوير" ذات التوجه الليبرالى وناشطة من خلال صفحتها على موقع "فيسبوك"، وتضامنت مع أهالى مدينة القبة بعد التفجيرات التى أودت بحياة العشرات.

وأوضحت مصادر لقناة سكاى نيوز عربية أن الناشطة الحصائرى كانت برفقة عمتها العجوز عندما فُقد الاتصال بهما منذ صباح الاثنين.

تداول أنباء عن اغتيال الناشطة الليبية "انتصار الحصائرى"