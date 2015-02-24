حبس مزور شهادات «محو الأميه » فى سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة بسوهاج مساء أمس الأثنين، حبس موظف يعمل بمدرسة مصنع السكر بجرجا، 4 أيام على ذمة التحقيق، كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض عليه لقيامه بتزوير أعداد كبيرة من شهادات المحو الأمية بالمحافظة.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بسوهاج أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام غريب.أ.ع (59 سنة- موظف بمدرسة مصانع سكر جرجا) يقيم بشارع الدهشانه بمركز جرجا، بمزاولة نشاط واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية بالمحافظة، وأنه وراء ظاهرة أنتشار شهادات محو الأمية المزورة، والتي أنتشرت خلال الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى قيامه باصطناع خاتم شعار الجمهورية وخاتم الرقم الكودي لهذا الغرض، واحتفاظه بهما داخل طيات ملابسة بصفة مستمرة.

كما توصلت التحريات إلي أن المتهم، على موعد مع أحد عملائه علي أحد المقاهي بدائرة قسم ثان سوهاج، للإتفاق معه علي شهادة محو أمية مزورة له مقابل مبلغ مالي، وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلي مكان اللقاء.

تم ضبط المتهم وبحوزته 3 أختام مقلده عبارة عن “خاتم شعار الجمهورية – خاتم الرقم الكودي الخاص به – خاتم تقرأ بصمته ممدوح عبيد- ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي لعديد من المواطنين – وعدد من كوبونات صرف أنابيب بوتاجاز مجانية يرجح أن تكون مقلده”.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للأختام المضبوطه بقصد استخدامها في تزوير المحررات الرسمية، وأن صور بطاقات الرقم القومي خاصة بمجموعه من عملائه ولم يبدي سبباً لحيازته للكوبونات المضبوطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 748 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

وبمناقشة المتهم اعترف بإخفاء مجموعة من المستندات الرسمية المقلده بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم جرجا، استهدفت مسكن المتهم وبالتفتيش عثر علي عدد كبير من الأوراق والمستندات الرسمية المزورة تشمل “شهادات محو أمية – شهادات دراسية متنوعة – أوراق رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية – كروت صرف بوتاجاز – تراخيص عمل – مزاولة مهن منسوبة للقوي العاملة – كمية كبيرة من الصور الضوئية لمحررات رسمية مزورة – صور بطاقات رقم قومي لبعض المواطنين – شهادات طبية.