ربة منزل ونجلها يقتلان سيدة بسبب خلافات مالية في قنا

تمكنت وحدة مباحث مركز قنا، من كشف ملابسات العثور على جثة سيدة ملقاة بجانب الطريق بقرية “دندرة” بمركز قنا، تبين أن ربة منزل ونجلها وراء الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة المدعوة ” سعاد .ع ” 55 سنة ربة منزل.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من “سهرة . أ. م ” 45 سنة ربة منزل ونجلها “خطاب . ه ” طالب، حيث قاما باستدراج المجنى عليها إلى منزلهما وقام بتقديم عصير به سم ففارقت الحياة عقب تناولها له بسبب خلافات مالية بينهما وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.