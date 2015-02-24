افتتاح ورشة لصيانة معدات شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر

أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إنه تم إفتتاح ورشة مركزية لصيانة وإصلاح المولدات بشركة مياه البحر الأحمر، ملحق بها إدارة لتدريب الكوادر الفنية للشركات التابعة للشركة القابضة للمياه.

وأضاف صديق، أن تنفيذ هذه الورشة، يأتى فى إطار خطة الشركة لتطوير كوادرها، ويشارك فى الدورة الحالية كل من شركات (شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد).

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم من أجل تقليل التكاليف المالية التى تتحملها الشركات فى أعمال الإصلاح والصيانة، والتى تصل إلى ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الاعتماد على الكوادر الفنية للشركة، لإنجاز أعمال الصيانة بأقصى سرعة، باعتبارها وسيلة لتأمين وصول المياه لمواطنى البحر الأحمر، خاصة وأن مولدات المياه تمثل 60% من إجمالى التيار الكهربائى الذى تحتاج إليه عملية تشغيل محطات المياه.

يأتي ذلك في إطار استعداد شركة مياه البحر الأحمر، لاستقبال فصل الصيف القادم بدون معاناة من نقص المياه، كما تقوم الشركة بعمليات إحلال وتجديد لشبكات المياه لتحسينها، بما يضمن استمراريتها، وزيادة قدرتها على توفير المياه، واستبدال الخطوط القديمة بأخرى جديدة مطابقة للمواصفات.