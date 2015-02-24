اليوم السياحة تحتفل بالرحالة “ابن بطوطة” في يوم السياحة العربي بالغردقة‎

تبدأ صباح اليوم بمدينة الغردقة وبمشاركة عدد من وزراء السياحة العرب والسفراء العرب والأجانب تحت شعار نحو سياحة فعاليات يوم السياحة العربي تخليداً لذكرى الرحالة العربى ” ابن بطوطة ” ودوره في إبراز أهميه ودور السياحة والترحال.

يأتى ذلك فى أطار استراتيجيه وزارة السياحة المصرية في استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق العربى والعمل علي زيادتها باعتبارها دعماً أسياسياً للسياحه المصرية.

وأكد اللواء مصطفي صدقي سكرتير عام محافظة البحر الأحمر أن الاحتفال يشارك فيه عدد من وزراء السياحة العرب وسفراء الدول العربية بالقاهرة وعدد من كبار الشخصيات السياحية.

وأوضح عبدالله أن أهمية الحدث والذي يعد من الأحداث الهامة التي تسهم بصوره فعاله في تنشيط حركة السياحة العربية وتحسين صوره مصر السياحية خاصة وأنه سينظم لأول مره في الوطن العربى وستستضيفه مصر بعد إقراره في مجلس وزراء السياحة العرب في دورته رقم 17 المنعقده بجامعة الدول العربيه بالقاهرة والذي اقترحته الشيخه مى بنت محمد آل خليفه وزيرة الثقافة بمملكة البحرين والذي تبنته المنظمة العربية للسياحهً إلي أن الاحتفال يأتي هذا العام متزامناً مع قرب إطلاق الوزارة والهيئة لحملة ” مصر قريبة ” بهدف تنشيط السياحة العربية.

وأضاف صدقي أنه من المقررعقد اجتماع وزارى مصغر علي مستوى وزراء السياحه العرب لمناقشه سبل وأوجه تعزيز وتنشيط السياحة العربية والخروج بتوصيات نهائية يتفق عليها في هذا الشأن في شكل بروتوكول تعاون بين الدول المشاركة.

واختارت” المنظمه العربية للسياحة ” شعار ” نحو سياحة عربية متكاملة ” وذلك إيمانا منها بحتميه التكامل السياحى العربى وضروره تطوير البرامج السياحية العربية المشتركه لتكون المنطقة العربية مقصداً سياحياً مشتركاً والإعلان عن هذا الشعار في يوم الاحتفال بيوم السياحة العربى بحيث ستركز برامج وخطط المنظمة خلال هذا اليوم علي دعم هذا المفهوم.

ويحظي الحدث تغطية إعلامية موسعه لنقل فاعليات الحدث ، بالإضافة إلي الاحتفال به علي المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات السياحية مع تضمين الكلمات الرسمية التي تتعلق بهذه المناسبة لتعزيز أهميه السياحة علي النطاق المجتمعى.

وأكد ماجد القاضي الخبير السياحي علي أهمية قطاع السياحة علي المستوى المحلى والإقليمى مع تسليط الضوء علي الحركة السياحية ومدى أهميتها ودورها في الاقتصاديات العربية وتوفير فرص العمل بالإضافة إلي دورها الفاعل في تعزيز وتطوير العلاقات العربية البيئية.