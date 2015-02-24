سقوط طالب سرق مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمصر الجديدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب سرق مشغولات ذهبية من منزل سيدة بمصر الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من أحد أصحاب محلات المصوغات الذهبية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقة.
على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه يدعى أحمد.خ.م" 23 سنة طالب، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (2 كوليه، 2 سلسلة، 2 انسيال)، وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل مسكن "سحر.ح.أ" 46 سنة ربة منزل.
وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.