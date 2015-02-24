سقوط طالب سرق مشغولات ذهبية من شقة سيدة بمصر الجديدة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب سرق مشغولات ذهبية من منزل سيدة بمصر الجديدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من أحد أصحاب محلات المصوغات الذهبية مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمته الحقيقة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وتبين أنه يدعى أحمد.خ.م" 23 سنة طالب، وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (2 كوليه، 2 سلسلة، 2 انسيال)، وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل مسكن "سحر.ح.أ" 46 سنة ربة منزل.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.