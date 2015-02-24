ضبط عامل أثناء عرضه مشغولات ذهبية مسروقة للبيع بالجمالية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل سرق كمية من المشغولات الذهبية من آخر بالجمالية، وعرضها للبيع بسعر لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أصحاب محلات الذهب الكائنة دائرة القسم، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض كمية من المشغولات الذهبية لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

على الفور انتقل رئيس مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه ويدعى "أمجد.ع.ع" 33 سنة عامل وسرقها من آخر، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن الواقعة المحضر 801 لسنة 2015 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.