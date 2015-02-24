مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض سرقة 24 بطارية من برج محمول

يكثف رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من جهودهم لكشف لغز سرقة 24 بطارية 190 أمبير ألمانى الصنع من داخل أحد أبراج المحمول بكوم حمادة .

وتلقى مركز شرطة كوم حمادة من عبد الحكيم محمد عبد الغفار خفير خصوصى، ومقيم قرية كنيسة الضهرية إيتاى البارود والمعين لحراسة برج تقوية شبكة محمول فودافون الكائن بنزلة كوبرى التوفيقية دائرة المركز، باكتشافه سرقة عدد 24 بطارية 190 أمبير ألمانى الصنع من داخل البرج ولم يتهم أويشتبه أحدا بسرقتها.

بالانتقال والمعاينة تبين وجود كسر بقفل الباب الحديدى الخارجى، وكذا قفل غرفة البطاريات، نتج عن ذلك حدوث عطل ببرج التقوية نتيجة سرقة البطاريات، تحرر المحضر 6807 /2015 جنح المركز .