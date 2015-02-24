إحباط محاولة تهريب 9000 وحدة زريعة سمك ببورسعيد

نجحت قوات الأمن المتمركزة بطريق بورسعيد /الإسماعيلية من إحباط محاولة تهريب 9000 وحدة من أسماك الزريعة من خلال سيارتين إحداهما تحمل لوحات معدنية رقم 12986 نقل بورسعيد قيادة محمد صبرى محمد مقيم بحر البقر نطاق حى الجنوب محملة بـ5000 وحدة أسماك زريعة.

والثانية تحمل رقم ط ع ر 1496 ويقودها عبده إبراهيم حجاج مقيم القابوطى نطاق حى الضواحى تحمل 4000 وحدة من أسماك زريعة بعد مطاردة استغرقت 30 دقيقة بطريق بورسعيد / الإسماعيلية.

تم تحرير المحضر اللازم وتسليم المضبوطات لهيئة الثروة السمكية واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.