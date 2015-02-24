مقتل عامل برصاص الثأر بقرية أولاد نصير فى سوهاج

لقى عامل مصرعه بناحية نجع الجمل التابع لقرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك أخذا بالثأر، تم نقل الجثة لمستشفى سوهاج وجارى ضبط مرتكبى الواقعة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمقتل عامل يبلغ من العمر 55 عاما داخل الزراعات عقب إصابته بطلقات نارية أخذا بالثأر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبوسحلى وكيل الإدارة والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، مقتل "على أ س م 55 عاما" عامل، ويقيم بذات الناحية، "ينتمى لعائلة سليمان"، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها "بعدة طلقات نارية بالصدر والبطن".

وبسؤال وليد ر أح س 32 عاما حاصل على دبلوم ثانوى صناعى ويقيم بذات الناحية "نجل شقيق المجنى عليه" اتهم هانى ع أ " وشهرته هانى محمد أبو المجد " وهانى أبو ع " وشهرته هانى بكرى أبو المجد " ويقيمان بذات الناحية " ينتميان لعائلة أبو المجد " بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهما تجاه عمه المذكور حال تواجده بأرضه الزراعية، ما نتج عنه وفاته أخذاً بالثأر لمقتل شقيق المتهم الثانى "ممدوح ع أ"، ويقيم بذات الناحية على إثر خلافات سابقة على قطعة أرض زراعية، واتهم فى مقتله المدعو حمدى أ س " ينتمى لعائلة سليمان " والمحرر عنها المحضر رقم 7565 إدارى المركز لسنة 2014 تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم تم استهداف المتهمين إلا أنه تبين عدم تواجدهما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1245 إدارى المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة لإجراء شئونها.