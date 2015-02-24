القبض على متهم قام بتزوير بطاقة لمندوب شرطة بغرض شراء بطاريات بالبحيرة

تمكن صباح اليوم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود برئاسة المقدم حازم خيرى رئيس المباحث من ضبط المحكوم عليه "رمضان.م.ط" فلاح ومقيم قرية إمليط/دائرة المركز والمطلوب فى القضيتين رقمى: 22123/2014، 2372/2015 جنح المركز (تبديد) وبحوزته صورة بطاقة رقم قومى باسم مندوب شرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتزوير صورة البطاقة بغرض شراء بطاريات وكاوتشوك من أحد التجار بالبطاقة المزورة.
وتحرر المحضر 2150/2015 إدارى المركز.