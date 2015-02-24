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التوت والمكسرات أهم الأطعمة لصحة قلبك

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التوت والمكسرات أهم الأطعمة لصحة قلبك التوت والمكسرات أهم الأطعمة لصحة قلبك
الحفاظ على صحة القلب أصبحت أمر صعب ومقلق للعديد من الأفراد، بسبب النوبات القلبية التى تعتبر السبب الرئيسى للوفيات فى جميع أنحاء العالم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، أن هناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تعزز صحة القلب، وتجنب أمراض القلب والأوعية الدموية، والتى تشمل:

• التوت البرى يقى من أمراض القلب
>1- التوت
>يحتوى التوت على المزيد من المواد المضادة للأكسدة، والتى تساعد فى القضاء على الجذور الحرة المسببة للسرطان، كما يحتوى على مادة "الانثوسيانين" وهى من المواد المضادة للأكسدة التى لديها القدرة على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما تلعب مضادات الأكسدة دوراً هاماً فى الوقاية من مشاكل فى القلب.

وقد كشفت دراسة سابقة نشرت عبر موقع “Fox News”، أن كوب واحد من التوت يومياً يمكن أن يقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين، كما أنه يحتوى على سعرات حرارية منخفضة والتى تعتبر وسيلة جيدة لخفض الوزن.

• المكسرات تقى من أمراض القلب
>2- المكسرات
>المكسرات تحتوى على كميات قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائها على المعادن والدهون والألياف، ولذا فهى خيارا جيد لمن يرغب فى الحفاظ على قلب صحى.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق والكاجو، أربع مرات فى الأسبوع لمدة سنتين تنخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب، كما إنها تخفض من مستويات الكولسترول فى الدم.

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