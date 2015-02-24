اكتشف 6 أسباب مقنعة تجعلك لا تستغنى عن شرب الشاى

الشاى هو المشروب الشعبى الأول فى العالم، وكشف تقرير طبى نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأسباب المقنعة التى تدفعك لتناول الشاى، للتمتع بالفوائد الصحية الرائعة التى يُحدثها، وهى تشمل:

الشاى يتمتع بفوائد رائعة لا تنتهى

>1. الشاى بمختلف أنواعه وخاصة الشاى الأخضر يساهم فى تعزيز صحة الجهاز المناعى ويجعلك تتمتع بعظام أقوى، وذلك حسبما أكدت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً.

2. الشاى يُساهم فى ترطيب الجسم كما هو الحال مع المياه، وقد يتفوق عليها حال تناول الشاى منزوع الكافيين، لأنه يحتوى على تركيزات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

3.يساهم الشاى فى تهدئة الجسم وتعزيز الشعور بالاسترخاء، نظراً لاحتوائه على الحمض الأمينى "theanine"، والذى يقلل من تأثير القلق والتوتر على الجسم والمخ.

الشاى يتفوق على القهوة

>4. الشاى يمكن تحضيره بسهولة وبشكل أسرع من القهوة، لذا يمكن تناوله فى أى وقت دون عناء، وبالتالى التمتع بفوائده المثيرة.

5. يساهم الشاى فى تعزيز عملية الهضم، وتحسين أداء الجهاز الهضمى، وخاصة حال إضافة النعناع والشمر إليه.

6.يتفوق الشاى على القهوة فى تحسين المزاج العام، وتعزيز شعور الشخص بالانتباه لأطول فترة ممكنة، حيث ترتفع مستويات الكافيين فى الدم بشكل تدريجى، ويظل تأثيرها حاضراً لأطول فترة ممكنة.

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