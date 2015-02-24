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ضبط شخص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالخارجة في الوادي الجديد‎

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ضبط شخص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالخارجة في الوادي الجديد‎ ضبط شخص بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان بالخارجة في الوادي الجديد‎

 

أرشيفية

تمكنت قوات أمن الوادي الجديد، من ضبط  أحد أعضاء جماعة الإخوان في حملة امنية مكبرة بمدينة الخارجة.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من مباحث الأمن الوطني  يفيد بضبط أحد أعضاء جماعة الإخوان في حملة أمنية مكبرة بمدينة الخارجة.

وتبين قيام حملة مشتركة بين مباحث الأمن الوطني، ومباحث مديرية الامن، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط  محمد وصفي علي  32 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم مدينة الخارجة ،بتهمة الانتماء الي جماعة الإخوان والاشتراك في أنشطتهما المحظورة.

تحرر للواقعة المحضر رقم 663اداري مركز شرطة الخارجة لسنة 2015 ،واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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