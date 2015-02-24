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الرئيس السودانى: نعترف بحكومة طبرق فى ليبيا ونسعى لوقف القتال هناك

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الرئيس السودانى: نعترف بحكومة طبرق فى ليبيا ونسعى لوقف القتال هناك الرئيس السودانى: نعترف بحكومة طبرق فى ليبيا ونسعى لوقف القتال هناك
قال الرئيس السودانى عمر البشير إن بلاده تعترف بالحكومة الوطنية الليبية فى طبرق ، مشيرا إلى أنه مع الحل السياسى فى سوريا ، على أن يكون الرئيس السورى بشار الأسد جزء من الحل خلال مرحلة انتقالية.
>وأوضح الرئيس البشير ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن بلاده تسعى من خلال علاقتها بالجماعات فى طرابلس لإيجاد وفاق ليبى ـ ليبى بهدف إيقاف الحرب.

وأضاف "جهدنا منصب مع دول الجوار الليبي.. أن نستغل علاقاتنا لحل المشكلة الليبية ونحن لسنا مع طرف ضد طرف لاستمرار القتال فى ليبيا وإنما ضد القتال" ومع وحدة ليبيا.

وأشار الرئيس السودانى إلى أن ليبيا دولة كبيرة وفيها كمية كبيرة من السلاح وأى انفراط للأمن فى ليبيا أو تفكيك لها "نحن سندفع الثمن" ، موضحا أن " الأخوة فى ليبيا يعيشون أوضاعا استثنائية وهناك قتال فى ليبيا وجهدنا هو إيقاف القتال".

وحول سوريا والرئيس السورى بشار الأسد ، قال البشير إنه مع الحل السياسى فى سوريا على أن يكون الرئيس بشار الأسد جزء من الحل خلال مرحلة انتقالية ، وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حل يستوعب الجميع ولا يستثنى الأسد ، مشيرا إلى أنه لم يكن جزءا من الحل فإنه "سيظل يقاتل حتى النهاية" ، مضيفا أن هناك "جهات كثيرة جدا ـ لم يسمها ـ يهمها استمرار الحرب فى سوريا".
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