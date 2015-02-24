مصادر يمنية: قوات من الحرس الجمهورى تحاول حصار مقر الرئيس "هادى" بعدن

ذكرت وسائل إعلام محلية فى عدن اليمنية أن مجموعة من قوات الاحتياط "الحرس الجمهورى" فى عدن حاولت حصار مقر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى مقر اقامته بالقصر الرئاسى ولكن قوات الحرس الخاص بالرئيس واللجان الشعبية الجنوبية أستطاعت التصدى لهم ومحاصرتهم.

وذكر موقع هنا عدن الاخبارى، أنه تم أعتقال الضباط والجنود الذين يصل عددهم إلى نحو 150.

من ناحية أخرى قامت اللجان الشعبية وحرس الرئيس باخراج سريتين من معسكر القوات الخاصة بعد هذه المحاولة بأسلحتهم الشخصية ومتعلقاتهم وطلبت منهم العودة إلى محافظاتهم الشمالية.

من ناحية أخرى، أوضحت مصادر مقربة من هادى فى عدن أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب اليمنى أبلغه فيها سحب استقالته التى قدمها للمجلس يوم 21 يناير الماضى، وأعرب عن الامل فى أن يتعاون المجلس معه لإنقاذ البلاد وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والإقتصادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وكان الرئيس اليمنى قد استطاع يوم السبت الماضى الخروج من الحصار الذى فرضه الحوثيون على منزله منذ 22 يناير الماضى بعد استقالته، وأعلن أنه الرئيس الشرعى وبدأ فى ممارسة مهامه من القصر الجمهورى فى عدن.