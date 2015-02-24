ضبط 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى أحداث محمد محمود وحرق الضرائب العقارية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مأمورية، برئاسة العميد هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الغرب، وضباط مباحث عابدين، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم فى القضية رقم 3186 / 271 لسنة 2012 عابدين احداث محمد محمود وسرقة وإضرام النيران بمقر الضرائب العقارية، حيث تمكنت من ضبط كلا من "علاء.خ.أ" 18 سنة عاطل، و"سعد.ع.ز" 19 سنة عاطل، و"محمود.ف.أ" 35 سنة عاطل، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد يوسف، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، مع تكثيف الحملات لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام لاستكمال منظومة العدالة وتحقيق الردع المطلوب فى إقرار الأمن، ومن خلال تنفيذ خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

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