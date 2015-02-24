أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى أحداث محمد محمود وحرق الضرائب العقارية

Google+ Print
ضبط 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى أحداث محمد محمود وحرق الضرائب العقارية ضبط 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى أحداث محمد محمود وحرق الضرائب العقارية
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مأمورية، برئاسة العميد هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الغرب، وضباط مباحث عابدين، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم فى القضية رقم 3186 / 271 لسنة 2012 عابدين احداث محمد محمود وسرقة وإضرام النيران بمقر الضرائب العقارية، حيث تمكنت من ضبط كلا من "علاء.خ.أ" 18 سنة عاطل، و"سعد.ع.ز" 19 سنة عاطل، و"محمود.ف.أ" 35 سنة عاطل، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد يوسف، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا، مع تكثيف الحملات لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام لاستكمال منظومة العدالة وتحقيق الردع المطلوب فى إقرار الأمن، ومن خلال تنفيذ خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

القبض على هاربين من المؤبد فى قضايا مخدرات بمدينة نصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365