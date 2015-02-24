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اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة "خلية الظواهرى"

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اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة "خلية الظواهرى" اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة "خلية الظواهرى"
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الثلاثاء، لشهود الإثبات فى محاكمة 68 متهماً فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابى، فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة.

وشهدت الجلسة الماضية، حدوث تعارض فيما بين أعضاء الدفاع الموكلين والمنتدبين، بشأن اختصاص كل منهم فيما يتعلق بالترافع عن بعض المتهمين بالدعوى، لتقرر المحكمة على أثرها التأجيل لجلسة 24 فبراير إلى حين إزالة ذلك التعارض.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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مصر 365

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