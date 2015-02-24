اليوم.. بدء إجرء قرعة الإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة

تبدأ اليوم، إجراء قرعة الإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، ولمدة 3 أيام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم منح جميع الحاجزين ممن لن تصبهم القرعة وحدات فى المرحلة الثانية، حال رغبتهم فى عدم سحب مقدمات الحجز.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن اليوم الأول سيكون للمتقدمين لحجز نموذج (أ) للمساحات التى تتراوح بين 115 و130 مترًا، واليوم الثانى لنموذج (ب) للمساحات التى تتراوح بين 100 إلى 130، واليوم الثالث لنموذج (ب) للمساحات التى تتراوح 140 إلى 150 مترًا.

وأوضح، أنه جاء عدد الحاجزين فى مدينة دمياط الجديدة، 5569 حاجزًا، سيتم تنفيذ وحدات لهم جميعًا، بالرغم من أن عدد الوحدات المطروحة كانت 2616، ولكن سيتم منح جميع المتقدمين لوحدات فى المشروع.

وأشار إلى أنه تم تحديد يوم 2 مارس المقبل، لإجراء قرعة مدينة السادات، ويوم 4 مارس لإجراء قرعة مدينة بدر، وسيتم إجراؤهما فى إحدى مراكز الشباب بكل مدينة على حدة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم إجراء قرعة مدن العبور والشروق والعاشر من رمضان، خلال يوم واحد لكل منها، فيما ستجرى قرعة وحدات مدينة 6 أكتوبر على مدار يومين باستاد المقاولون العرب أيضًا.

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