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الحكم على أحمد نظيف وحبيب العادلى اليوم فى قضية "اللوحات المعدنية"

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الحكم على أحمد نظيف وحبيب العادلى اليوم فى قضية "اللوحات المعدنية" الحكم على أحمد نظيف وحبيب العادلى اليوم فى قضية "اللوحات المعدنية"
تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها بقضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ''اللوحات المعدنية".

كانت النيابة قد اتهمت "نظيف" و"العادلى" بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت، وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة.

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