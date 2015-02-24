أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: المجندون الأمريكيون فى منطقة الشرق الأوسط أكثر عرضة لمشاكل الرئة

Google+ Print
دراسة: المجندون الأمريكيون فى منطقة الشرق الأوسط أكثر عرضة لمشاكل الرئة دراسة: المجندون الأمريكيون فى منطقة الشرق الأوسط أكثر عرضة لمشاكل الرئة
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت نتائجها عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن الجنود الأمريكيين المجندين فى منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان، قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة نتيجة التعرض للغبار، وذلك بعد أن حلل الباحثون المحتوى المعدنى والبكتيريا والفطريات والفيروسات، فى عينات الغبار التى تم جمعها من العراق وأفغانستان.

وأشار الباحثون، إلى أن التعرض للغبار والجراثيم الخطيرة والمحتوى المعدنى الموجود فى غبار تلك المناطق، يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على القوات الأمريكية.

وقال مؤلف الدراسة إيلز من كلية الحرب البحرية الأمريكية، أن الغبار والعواصف الرملية المستمرة فى مناطق الشرق الأوسط بسبب الظروف البيئية ودرجات الحرارة القصوى وانخفاض الرطوبة، كلها عوامل تخلق الحاجة للتنفس عن طريق الفم، وبالتالى يتم تجاوز البلعوم الأنفى وسحب الجسيمات الدقيقة الموجودة بالجو بعمق إلى الرئتين.

وأضاف إيلز، أن التأثيرات الحادة الناجمة عن التعرض لهذا التلوث يسبب ضيق فى التنفس والتهاب رئوى، فى حين أن التعرض المزمن يمكن أن يسبب ندبات ومشاكل أخرى فى الجهاز التنفسى على المدى الطويل.

ويتشرف "اليوم السابع" بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى:

Health@youm7.com

موضوعات متعلقة..
>


>اللحوم الحمراء والحبوب الكاملة تقلل خطر الإصابة أمراض الرئة
>

مؤتمر فرنسى يناقش "كيف تصبح الرئة مرآة ذات وجهين للأمراض غير الرئوية؟"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365