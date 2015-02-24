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"تيراداتا" تحقق إيرادات بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكى عن العام الماضى

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"تيراداتا" تحقق إيرادات بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكى عن العام الماضى "تيراداتا" تحقق إيرادات بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكى عن العام الماضى
أعلنت شركة "تيراداتا" عن تحقيق إيرادات بقيمة 761 مليون دولار أمريكى للربع المنتهى فى 31 ديسمبر 2014.

وبالنسبة للعام 2014 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الشركة 2.732 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 1 % عن إيرادات العام 2013 والتى بلغت قيمتها 2.692 مليار دولار أمريكي.

وقال مايك كوهلر، الرئيس التنفيذى لشركة تيراداتا: "لقد جاءت النتائج المالية لشركة تيراداتا للربع الأخير والعام بأكمله متماشية نوعاً ما مع توقعاتنا."

وأوضح قائلا:" نقوم بتوسيع استثماراتنا بشكل ملحوظ فى العام 2015، لا سيما فى مجال حلول تحليلات البيانات الكبيرة وتطبيقات التسويق وسحابة تيراداتا.

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