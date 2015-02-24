"تيراداتا" تحقق إيرادات بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكى عن العام الماضى

أعلنت شركة "تيراداتا" عن تحقيق إيرادات بقيمة 761 مليون دولار أمريكى للربع المنتهى فى 31 ديسمبر 2014.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبالنسبة للعام 2014 بأكمله، فقد بلغت إيرادات الشركة 2.732 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 1 % عن إيرادات العام 2013 والتى بلغت قيمتها 2.692 مليار دولار أمريكي.
وقال مايك كوهلر، الرئيس التنفيذى لشركة تيراداتا: "لقد جاءت النتائج المالية لشركة تيراداتا للربع الأخير والعام بأكمله متماشية نوعاً ما مع توقعاتنا."
وأوضح قائلا:" نقوم بتوسيع استثماراتنا بشكل ملحوظ فى العام 2015، لا سيما فى مجال حلول تحليلات البيانات الكبيرة وتطبيقات التسويق وسحابة تيراداتا.