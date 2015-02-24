تعرف على 4 أضرار لمضغ "اللبان".. أبرزها الانتفاخ وزيادة الشهية

مضغ العلكة هى عادة منتشرة بين الكثير من النساء للتخلص من التوتر، على الرغم من عدم قبولها اجتماعياً فى كثير من المواقف والأماكن، وقد نعتقد أن العلكة تضر الأسنان فقط، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالجسم بأكمله.

وكشف تقرير صدر مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن هناك أضرار مثيرة للدهشة من مضغ العلكة "اللبان". والتى سنتناولها فيما يلى..

• مضغ اللبان يساعد على دخول البكتيريا إلى الفم

>1- البكتيريا

>قبل وضع العلكة فى الفم، قد تتراكم العديد من البكتيريا عليها، وبالتالى تسبب المزيد من الضرر للفم والجسم.

>• تسبب الصداع وتضر بالفك

>مضغ العلكة قد يسبب ضرراً للفك والأسنان، وقد يزيد من أعراض الصداع وأحيانا يعد سببا فى الإصابة به، وفى كثير من الحالات يؤدى إلى ظهور آلام فى العضلات وآلام الأذن.

• تؤدى لتكون الغازات بالمعدة

>مضغ العلكة يسبب دخول ضعفى الهواء فى المعدة، والتى يمكن أن تسبب تشنجات وغازات شديدة، فضلا عن الفيروسات التى يمكن أن تسبب أنواع مختلفة من المشاكل الصحية.

>• تسبب زيادة الوزن

>مضغ العلكة يسبب زيادة الشهية، وبالتالى الرغبة فى تناول المزيد من الطعام، ويترتب على ذلك زيادة السعرات الحرارية غير الضرورية التى تؤدى إلى تراكم الوزن الزائد والإصابة بالسمنة.

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