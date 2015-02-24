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انعقاد مؤتمر "المصرية لأمراض القلب" لعرض الجديد فى مرضى الأطفال

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انعقاد مؤتمر "المصرية لأمراض القلب" لعرض الجديد فى مرضى الأطفال انعقاد مؤتمر "المصرية لأمراض القلب" لعرض الجديد فى مرضى الأطفال
عقدت الجمعية المصرية لأمراض القلب، برئاسة الدكتور عادل الإتربى المؤتمر السنوى الـ42 أمس والمقرر انعقاده فى الفترة من 23: 26 فبراير الجارى، برئاسة الدكتور أحمد كمال مطاوع استاذ أمراض القلب بطب الأزهر.

وقال الدكتور أشرف بدوى استشارى أمراض القلب ومنسق عام المؤتمر، أن المؤتمر يشارك فيه أطباء وجراحى القلب من والدول العربية والإفريقية، كما يشارك فيه عدد كبير من رواد طب وجراحة القلب بأمريكا والجمعية الأوروبية للقلب وكلية الأطباء الملكية بجلاكسو وجمعية القلب .

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش رسم القلب الكهربى وكهروبفسيولوجيا القلب والموجات فوق الصوتية على القلب ثلاثية ورباعية الأبعاد ودوبلكس الأوعية الدموية والعيوب الخلقية لدى الأطفال والبالغين، وتشخيص أمراض الشرايين التاجية عن طريق الأشعة المقطعية متعددة المقاطع والمسح الذرى على عضلة القلب، والقسطرة التداخلية عن طريق شريان اليد والدعامات الدوائية ومستقبل الدعامات بعد ظهور الدعامات التى تمتص فى الجسم.

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مصر 365

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