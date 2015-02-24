أصحاب سيارات الأجرة بالشرقية يطالبون رئيس الوزراء بصرف خطابات خط السير

طالب سائقو سيارات الأجرة العاملة على خط كفر صقر محافظة الشرقية والنزهة محافظة الجيزة، باستخراج خطابات تشغيل لسياراتهم متضمنًا خط السير المعتمد لدى إدارات المواقف من القاهرة إلى كفر صقر بالشرقية والعكس.

وقال ثروت الونش مشرف موقف كفر صقر بمحافظة الشرقية، إن إجمالى السيارات الأجرة خط كفر صقر القاهرة "موقف النزهة" 56 سيارة، منها 26 سيارة يحملون لوحات أجرة وخطوط السير من محافظة الشرقية خط كفر صقر بالشرقية إلى النزهة بالقاهرة، ولم يحصلوا على خطابات التشغيل من محافظة القاهرة منذ عام 2004 وحتى الآن.

وطالب رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسرعة تسليمهم خطابات التشغيل، أسوة بأقرانهم بمراكز الإبراهيمية وههيا، وغيرها وأن السيارات تعود فارغة من القاهرة مما يؤثر على دخولهم.