البشير: نعترف بحكومة طبرق والأسد جزء من الحل

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده تعترف بالحكومة الوطنية الليبية في طبرق، وأنه مع الحل السياسي في سوريا، على أن يكون الرئيس السوري بشار الأسد جزء من الحل خلال مرحلة انتقالية.

وأوضح الرئيس السوداني خلال لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، إن بلاده تسعى من خلال علاقتها بالجماعات في طرابلس، لإيجاد وفاق ليبي ليبي بهدف إيقاف الحرب.

وأضاف “جهدنا منصب مع دول الجوار الليبي.. أن نستغل علاقاتنا لحل المشكلة الليبية ونحن لسنا مع طرف ضد طرف لاستمرار القتال في ليبيا وإنما ضد القتال” ومع وحدة ليبيا.

وقال إن ليبيا دولة كبيرة وفيها كمية كبيرة من السلاح وأي انفراط للأمن في ليبيا أو تفكيك لها “نحن سندفع الثمن”، مشيراً إلى أن “الأخوة في ليبيا يعيشون أوضاعاً استثنائية وهناك قتال في ليبيا وجهدنا هو إيقاف القتال”.

وحول سوريا والرئيس السوري بشار الأسد، قال البشير إنه مع الحل السياسي في سوريا على أن يكون الرئيس بشار الأسد جزء من الحل خلال مرحلة انتقالية.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك حل يستوعب الجميع ولا يستثني الأسد، مضيفاً أنه إن لم يكن جزءاً من الحل فإنه “سيظل يقاتل حتى النهاية”.

وتابع أن هناك “جهات كثيرة جداً يهمها استمرار الحرب في سوريا”.

سكاي نيوز عربية