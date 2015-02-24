الأمم المتحدة تريد الحصول على طائرات بدون طيار لمعظم مهمات السلام

أبدت الأمم المتحدة رغبتها في استعمال طائرات بدون طيار في معظم مهماتها لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين ولكن أيضًا جنودها.

ويندرج هذا الطلب في إطار برنامج واسع النطاق للتحديث ورد في تقرير لخبراء تابعين للأمم المتحدة.

وتمتلك بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية عددًا من الطائرات بدون طيار للمراقبة بهدف متابعة حركات التمرد في شرق البلاد.

وقالت جان هوتي لولي التي ترأست مجموعة الخبراء الذين وضعوا التقرير “إنها وسيلة تكنولوجية ضرورية من أجل المهمات على الارض ويجب ان تحصل معظم المهمات عليها”.

ويوصي التقرير ايضا بإنشاء مهمات تقنية خاصة مكلفة إبلاغ مجلس الأمن بأوضاع الأزمة بواسطة صور عبر الأقمار الاصطناعية ووسائل حديثة أخرى لجمع البيانات في الوقت المناسب.

ويخشى أن تصطدم هذه التوصيات بتحفظات من جانب الدول التي تستضيف هذه البعثات والتي يمكن أن ترى فيها تدخلًا للأمم المتحدة في شؤونها الداخلية. كما لا تنظر إليها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بعين الرضى.

وحسب التقرير، فان الكثير من البعثات غير مجهزة بشكل صحيح وينقص جنودها وسائل الاتصالات الحديثة.

ولا يعطي التقرير أي رقم حيال تمويل برنامج التحديث هذا. وقالت جان هوتي لولي إن الأمم المتحدة ستطلب من الدول الأعضاء تمويله.

وتنص احدى التوصيات على إنشاء مجموعة دول تساهم في التكنولوجيا وتقدم طائرات بدون طيار وتجهيزات حديثة أخرى.

وتقلق بعض الدول التي تشارك في بعثات حفظ السلام على أمن جنودها الذين ينتشرون في أوضاع عنف وفوضى مثل افريقيا الوسطى أو مالي.

وقتل هكذا ما لا يقل عن 44 جنديًا من الأمم المتحدة في شمال مالي منذ نشر بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد في يوليو 2013.

> أ ف ب