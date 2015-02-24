اليوم.. افتتاح المؤتمر الدولى فى علوم وتقنية النانو بجامعة جنوب الوادى

يُعقد اليوم المؤتمر الدولى الثانى فى علوم تقنية النانو بمشاركة 57 باحثا وخبيرا يمثلون عشرة دول وهى إنجلترا – روسيا – السويد – الهند – باكستان – المملكة العربية السعودية – تايوان – الجزائر – مصر ، و15 مؤسسة بحثية من الجامعات المصرية ومراكز البحوث.

يأتى انعقاد المؤتمر تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى ورئاسة الدكتور محمود خضارى.

وقال الدكتور محمود خضارى رئيس المؤتمر إن المؤتمر سيناقش أربعين بحثا فى مجالات عديدة منها الخلايا الشمسية وتصنيعها وزيادة كفاءتها لتحويل الطاقة الشمسية الضوئية والحرارية إلى كهرباء مباشرة.

وأضاف الدكتور محمود خضارى أن محاور المؤتمر تدور عن خصائص المواد النانومترية وتكنولوجيا النانو المواد النانومترية والعلوم البيئية، وتطبيقات المواد النانومترية فى تصنيع الخلايا الشمسية وتخزين الطاقة، وتطبيقات المواد النانومترية فى الطب، وتطبيقات المواد النانومترية فى الكيمياء البيولوجى، وتطبيقات المواد النانومترية فى الدراسات الهندسية.

وعن البحوث أشار الدكتور محمود خضارى إلى أن المؤتمر يضم 40 بحثا، وعدد بحوث الإلقاء 32، وعدد بحوث الملصقة 8، كما يصل عدد جلسات المؤتمر 7 جلسات، عدد الدول المشاركة 10 دول، ويشارك فى المؤتمر 14 من المؤسسات المصرية، ويذكر أن المؤتمر يقام اليوم فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بالجامعة.