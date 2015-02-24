ورشة عمل لليقظة الصيدلية بالبحيرة للتوعية بالآثار الجانبية للأدوية

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أهمية نشر الوعى الصيدلى بالأدوية ورصد آثارها الجانبية وتفاعلاتها، من خلال دور مركز اليقظة الصيدلية المصرى بوزارة الصحة، وقيامه بإصدار النشرات وتوزيعها على المستشفيات العامة والخاصة والوحدات الصحية لنشر الوعى الصيدلى، وذلك فى الكلمة التى ألقاها فتحى عبد الغنى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل اليقظة الصيدلية بمحافظة البحيرة التى نظمتها الإدارة العامة للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتى أقيمت بمجمع دمنهور الثقافى.

وقد تم من خلال ورشة العمل استعراض علم اليقظة الدوائية فى رصد ومنع الأضرار الناتجة عن الأدوية للتعرف على عوامل المخاطر والأعراض الجانبية لها، وكذا نشر المعلومات اللازمة لترشيد استخدامها، من خلال نماذج الإبلاغ عن الآثار العكسية وكيفية التعامل معها.

كما تم التأكيد على أهمية إنشاء فروع لمركز اليقظة الصيدلية بجميع محافظات الجمهورية، للحد من الآثار الجانبية للأدوية ومضاعفاتها وتأثيرها السلبى على صحة المواطنين عن طريق متابعة وتقنين استخدامات الدواء.

شارك فى الورشة فتحى عبد الغنى ـ السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتوره هدى دعبيس عميد كلية الصيدلة بدمنهور والدكتور محمد حمودة نقيب صيادلة البحيرة، والدكتورة زينب غلاب مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.