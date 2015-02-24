ورشة عمل لليقظة الصيدلية بالبحيرة للتوعية بالآثار الجانبية للأدوية

جاء ذلك خلال ورشة عمل اليقظة الصيدلية بمحافظة البحيرة التى نظمتها الإدارة العامة للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، والتى أقيمت بمجمع دمنهور الثقافى.
وقد تم من خلال ورشة العمل استعراض علم اليقظة الدوائية فى رصد ومنع الأضرار الناتجة عن الأدوية للتعرف على عوامل المخاطر والأعراض الجانبية لها، وكذا نشر المعلومات اللازمة لترشيد استخدامها، من خلال نماذج الإبلاغ عن الآثار العكسية وكيفية التعامل معها.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء فروع لمركز اليقظة الصيدلية بجميع محافظات الجمهورية، للحد من الآثار الجانبية للأدوية ومضاعفاتها وتأثيرها السلبى على صحة المواطنين عن طريق متابعة وتقنين استخدامات الدواء.
شارك فى الورشة فتحى عبد الغنى ـ السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتوره هدى دعبيس عميد كلية الصيدلة بدمنهور والدكتور محمد حمودة نقيب صيادلة البحيرة، والدكتورة زينب غلاب مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.