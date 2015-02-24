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"ديلى ميل": كبسولة جديدة تكشف عن السرطانات القاتلة بدون فحص طبى

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"ديلى ميل": كبسولة جديدة تكشف عن السرطانات القاتلة بدون فحص طبى "ديلى ميل": كبسولة جديدة تكشف عن السرطانات القاتلة بدون فحص طبى
كشف فريق من الباحثين بجامعة ستانفورد - كاليفورنيا الأمريكية، عن أحدث وسيلة تشخيصية لمرض السرطان قد تساهم بشكل كبير فى جعل الفحوصات التقليدية والمؤلمة شيئاً من الماضى.

وأوضح التقرير، أن الوسيلة التشخيصية الجديدة عبارة عن كبسولة تحتوى على جزيئات دائرية من الحمض النووى DNA، يقوم المريض بتناولها، فتنجذب جزيئات DNA إلى خلايا الأورام حال إصابة الشخص بالسرطان، لتتفاعل معها وتفرز بعض البروتينات فى الدم التى يمكن الكشف عنها باستخدام اختبار بسيط.

وأكد الباحثون، أن هذه الكبسولة الجديدة ستغنى حال تطبيقها عن الحاجة لاستخدام الفحص بواسطة الخزعة Biopsy، وهو فحص يتم فيه استئصال بعض الخلايا أو الأنسجة من المريض لفحصها داخل المعمل، ويتسم هذا النوع من الفحوصات ببعض العيوب، حيث قد يتسبب فى الإصابة بعدوى ميكروبية أو ظهور الندبات، أو قد لا يتم تجميع عينة كافية وبالتى يتم تكرارها أخذها، بالإضافة إلى أنها قد تكون مؤلمة أحياناً.

وجارٍ الانتهاء من الفحوصات والتجارب التى ستحدد مصير هذه الكبسولة المتطورة فى تشخيص السرطانات القاتلة.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the NationalAcademy of Sciences"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أمس الاثنين.


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