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أمريكا: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار

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أمريكا: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار أمريكا: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار
أكدت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى، دعم واشنطن القوى لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام بيرناردينو ليون لتسهيل مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية فى ليبيا وتحقيق تسوية سياسية للأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية الحالية فى البلاد.

وشددت المسئولة الأمريكية، فى تصريحات صحفية، على دعوة الولايات المتحدة لكافة الأطراف الليبية للمشاركة فى الحوار السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الذين يختارون عدم المشاركة يقصون أنفسهم من المباحثات التى تعتبر ذات أهمية لمحاربة الإرهاب ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل فى ليبيا.

وقالت ساكى إن الليبيين وحدهم قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار وأن الذين يشاركون فى المباحثات التى يعقدها المبعوث الأممى هم الذين سيختارون أعضاء حكومتهم الوطنية.

وأوضحت أن العملية التى تقودها الأمم المتحدة تمثل الأمل الأفضل لليبيين لإعادة بناء مؤسسات الدولة التى تستطيع مواجهة التهديدات الإرهابية والتصدى لكافة أعمال العنف وعدم الاستقرار الذى يقوض المرحلة الانتقالية والتنمية فى البلاد.
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