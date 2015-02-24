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الخارجية الأمريكية: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار

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الخارجية الأمريكية: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار الخارجية الأمريكية: الليبيون فقط قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار

أكدت الخارجية الأمريكية جين ساكي دعم واشنطن القوي لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام بيرناردينو ليون لتسهيل مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وتحقيق تسوية سياسية للأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية الحالية في البلاد.

وشددت المسئولة الأمريكية، في تصريحات صحفية، على دعوة الولايات المتحدة لكافة الأطراف الليبية للمشاركة في الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الذين يختارون عدم المشاركة يقصون أنفسهم من المباحثات التي تعتبر ذات أهمية لمحاربة الإرهاب ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل في ليبيا.

وقالت ساكي إن الليبيين وحدهم قادرون على تسوية صراعهم من خلال الحوار وأن الذين يشاركون في المباحثات التي يعقدها المبعوث الاممي هم الذين سيختارون أعضاء حكومتهم الوطنية.

وأوضحت أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة تمثل الأمل الأفضل لليبيين لإعادة بناء مؤسسات الدولة التي تستطيع مواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لكافة أعمال العنف وعدم الاستقرار الذي يقوض المرحلة الانتقالية والتنمية في البلاد.
> أ ش أ

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