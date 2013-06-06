ممثل الإخوان ببني سويف يحضر مؤتمر “تمرد” بحجة تصويره

فوجى اعضاء حملة تمرد ببنى سويف اثناء عقد موتمر صحفى بمقر التحالف الشعبى بمدينة بنى سويف بشارع الاباصيرى التجارى بوجود ممثل من جماعة الاخوان المسلمين يقوم بتصوير الموتمر الصحفى بكاميرا فيديو يدعى انه من شبكة اخبارية ويسجل وقائع الموتمر الذى شهد المؤتمر هتافات مناوئة للرئيس والمرشد وجماعة الإخوان المسلمين منها “طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس – إصحى يا مرسي وصح النوم 30 يونيو آخر يوم – سرقه سرقه في كل مكان وعملوا علينا رجال أعمال”.اتمرد واسترجل ومتخفشى ..اتمرد وقول لمرسى يمشى …ع لى القصر وهات قناصة لسه فى قلبى مكان لرصاصة …اتمرد يا بن الشعب وقول سرقوا بلدنا عرض وطول وقال خالد الصاوى المتحدث باسم التحالف الشعبى اننا نعمل فى النور ولا نخشى الا الله واننى عندما علمت انه من الاخوان او الحرية والعدالة جاء دوره فى الموتمر الصحفى الذى عقد امس الاول فى الحديث الا انه رفض الحديث واكتفى بالتصوير .

وقال خالد الصاوى المتحدث الرسمى باسم التحالف الشعبى ان هناك مفاجات اتفق عليها الحركات الثورية ببنى سويف سيفاجئوا بها محافظة المرشد بنى سويف وانه تم التنظيم لها بطريقة سلمية ستعبر عن واقع بنى سويف التى تعيشه فى ظل اخونة مصر وبنى سويف خاصة وقال اننى ساكشف عن واحدة فقط وهى قيام المواطنيين بالاحتجاج امام منازلهم عن طريق رفع ورقة تمرد وسيكون كل البيوت السويفية فى الشارع تحمى منازلها وتسحب الثقة من رئيس لم يلتزم بوعوده وقال الصاوى خدوك فقالوا ان الشاعر الكبير وقع 15 مرة على ورقة تمرد وانما حاول المغرضون الوقيعة مع الشاعر الكبير الذى قال نصا انه وقع 15 مرة على ورقة التمرد لسحب الثقة من مرسى لشدة ضيقه من ممارسات الاخوان المسلمين وقال الصاوى خلال حديثة فى الموتمر الصحفى ان المواطن المصرى جدير بالتقدير والاحترام لانه شعب واعى ويسعى الى التحرر من قيود يحاول الاخوان فرضها عليه اولها حريته التى اكتسبها بعد ثورة 25 يناير واضاف اننى ادعو اصحاب حركة تجرد ان ينزلوا الى الشارع كما فعلنا ليشاهدوا فعلا غضب الشعب المصرى من ممارسات الرئيس والاخوان .

وقال اننى فى ثورة يناير كان يقف بجانبى الدكتور خالد ناجى قيادى اخوانى اصبح فى ظل نظام مرسى عضوا بمجلس الشورى عن محافظة بنى سويف وعندما كنت اهتف سرقة سرقة فى كل مكان وعملوا علينا رجال اعمال كان يحاول ان يقوم بتغيير الهتاف الثورى لانهم فعلوا بعد الثورة مثل النظام السابق.

وأعلن محمد مصطفى منسق حملة تمرد ببني سويف، ان الحركات الثورية والاحزاب السياسية اشتركت فى جمع التوقيعات وأن الحملة تمكنت من جمع 62 ألف توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلال مليونية أمام قصر الاتحادية يوم 30 يونيه الجاري.

وكانت الحركة قد عقدت مؤتمرا صحفيا حضره العشرات من النشطاء وممثلي حزب التجمع ومصر القوية والتيار الشعبي والدستور والمصريين اﻷحرار وممثلين عن الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل لمتابعة فعاليات حركة تمرد.

> وقال وليد عبدالمنعم منسق الجمعية الوطنية للتغير أن أهالي القرى كانوا يتسابقون في جمع التوقيعات، وسجلت قريتا قاي بمركز إهناسيا والميمون بمركز الواسطى أعلى نسبة توقيعات بين قرى المحافظة، مشيرا إلى أن حركة تمرد شعبية لا تتبع أي حزب سياسي يشارك فيها الشعب المصري بجميع طوائفه احتجاجا على نقض الرئيس محمد مرسي لوعوده للشعب وسعيه إلى تمكين جماعته من مفاصل الدولة من خلال سعيه لأخونة الجهاز التنفيذي ضاربا اﻷمثلة بمديريات التربية والتعليم واﻷوقاف والشباب والرياضة والصحة.