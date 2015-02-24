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عبد ربه: لم أندم على عدم اللعب للأهلي

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عبد ربه: لم أندم على عدم اللعب للأهلي عبد ربه: لم أندم على عدم اللعب للأهلي

أكد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي ولاعب وسط منتخب أنه لم يندم على عدم إتمام إجراءات انضمامه للأهلي منذ سنوات.

وقال عبد ربه في تصريح مقتضب: "لم أندم على عدم اللعب للأهلي، لأنني لا أعرف الندم في حياتي".

وكان عبد ربه وقع للأهلي في صيف 2007، ولكن الصفقة لم تتم بعد موجة غضب عارمة ضده من جماهير الإسماعيلي.

وأضاف اللاعب الدولي: "أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي والزمالك، لأنه سيحقق مكاسب مادية ومعنوية بخلاف الشهرة".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "ولكن الإسماعيلي صاحب الفضل علي في الوصول لهذه المكانة".

وأتم عبد ربه: "باق في الإسماعيلي لنهاية مشواري".

ويتعافى حسني عبد ربه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة في مشواره.

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