أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

متعب: لأول مرة أكون سعيدًا باللعب في الجزائر

Google+ Print
متعب: لأول مرة أكون سعيدًا باللعب في الجزائر متعب: لأول مرة أكون سعيدًا باللعب في الجزائر

أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي بالمعاملة الجيدة التي وجدها الفريق خلال تواجده في الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف في السوبر الأفريقي.

وقال متعب: "أشكر الأمن والشعب والجماهير في الجزائر على الاستقبال الرائع، لأول مرة أكون سعيدًا باللعب هناك".

وأضاف عبر قناة ناديه: "وجدنا كل الاحترام من لاعبي وفاق سطيف ومدربهم، ولم تشهد المباراة أي احتكاكات كما هو المعتاد في مباريات شمال أفريقيا".

وتابع: "احتفلت بهدف التعادل مع لاعبي الأهلي أمام مقاعد البدلاء لوفاق سطيف، ومع ذلك لم تكن هناك أي مشكلة، رغم أنه أمر مستفز لأي فريق".

وأتم متعب: "في مباريات شمال أفريقيا تعودنا على تعمد إضاعة الوقت والاحتكاك بالحكم، ولكنها أمور اختفت في مباراة الأهلي ووفاق سطيف".

وكان وفاق سطيف توج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأهلي 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع