متعب: لأول مرة أكون سعيدًا باللعب في الجزائر

أشاد عماد متعب مهاجم الأهلي بالمعاملة الجيدة التي وجدها الفريق خلال تواجده في الجزائر لخوض مباراة وفاق سطيف في السوبر الأفريقي.

وقال متعب: "أشكر الأمن والشعب والجماهير في الجزائر على الاستقبال الرائع، لأول مرة أكون سعيدًا باللعب هناك".

وأضاف عبر قناة ناديه: "وجدنا كل الاحترام من لاعبي وفاق سطيف ومدربهم، ولم تشهد المباراة أي احتكاكات كما هو المعتاد في مباريات شمال أفريقيا".

وتابع: "احتفلت بهدف التعادل مع لاعبي الأهلي أمام مقاعد البدلاء لوفاق سطيف، ومع ذلك لم تكن هناك أي مشكلة، رغم أنه أمر مستفز لأي فريق".

وأتم متعب: "في مباريات شمال أفريقيا تعودنا على تعمد إضاعة الوقت والاحتكاك بالحكم، ولكنها أمور اختفت في مباراة الأهلي ووفاق سطيف".

وكان وفاق سطيف توج بلقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه بالفوز على الأهلي 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.