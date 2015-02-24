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متعب يدعم المعلم لقيادة المنتخب: انظروا لفيرجسون وديل بوسكي

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متعب يدعم المعلم لقيادة المنتخب: انظروا لفيرجسون وديل بوسكي متعب يدعم المعلم لقيادة المنتخب: انظروا لفيرجسون وديل بوسكي

أبدى عماد متعب مهاجم الأهلي تأييده الشديد لتولي حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب قيادة منتخب مصر في الفترة القادمة.

وقال متعب: "شهادتي ستكون مجروحة، ولكن شحاتة هو الأنسب للمنتخب، فقد فاز ببطولة أفريقيا 3 مرات متتالية، وتوج بالدورة العربية".

وأضاف مهاجم الأهلي عبر قناة ناديه: "وقدم المنتخب تحت قيادة شحاتة أداءً في كأس القارات والمباراة الودية أمام إنجلترا كان حديث العالم".

وتابع: "الفشل في التأهل لبطولة لا يلغي إنجازات حسن شحاتة، لأن فيرجسون قام بتدريب مانشستر يونايتد أكثر من 20 عامًا، ولم يفز بكل البطولات".

وأتم متعب: "وكذلك منتخب إسبانيا فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا، وخرج من الدور الأول في المونديال الأخير، ولكن مدربه ديل بوسكي لم يرحل".

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