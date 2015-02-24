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الزمالك: لا نمانع رحيل عمر جابر بشرط أن يذهب لفريق يقدره

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الزمالك: لا نمانع رحيل عمر جابر بشرط أن يذهب لفريق يقدره الزمالك: لا نمانع رحيل عمر جابر بشرط أن يذهب لفريق يقدره

ألغى نادي الزمالك التحقيق مع عمر جابر لاعب الفريق عقب إعلانه أنه رفض خوض مباراة إنبي لعلمه بسقوط ضحايا خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو إدارة الزمالك: "لقد قرر رئيس النادي إنهاء المشكلة، وألغى التحقيق مع اللاعب، ولن يوقع عقوبات عليه".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كل اللاعبين سواسية، لا يوجد فرق بين من خرج في القنوات الفضائية للدفاع عن موقف النادي أو ينتقد الإدارة مثلما فعل عمر جابر".

وتابع: "لقد طلب رئيس النادي من عمر جابر التركيز مع الفريق والتصالح مع زملائه، وله مطلق الحرية في البقاء مع النادي أو الرحيل".

وأتم أحمد مرتضى: "لا نمانع رحيل عمر جابر، ولكن بشرط إلى نادي يقدره، لأننا لا نرميه لفريق يدفع له 50 أو 100 ألف جنيه".

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