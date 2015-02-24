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توزيع شيكات دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لمراكز الشباب بالفيوم

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توزيع شيكات دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لمراكز الشباب بالفيوم توزيع شيكات دعم الأنشطة الشبابية والرياضية لمراكز الشباب بالفيوم
قام المستشار وائل محمد نبيه محافظ الفيوم بتوزيع شيكات دعم الأنشطة الشبابية والرياضية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب بمحافظة الفيوم بقيمة 950 ألف جنيها، بحضور منير مهدى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.

وجاء توزيع شيكات دعم الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب وعددها 129 مركزا بجميع الإدارات الشبابية بواقع 4 -6 آلاف جنيها لكل مركز بقيمة إجمالية 731 ألف جنيها وتوزيع شيكات مزايا النقاط لدورى مراكز الشباب لكرة القدم وعددها 24 فريقا بقيمة 219 ألف جنيه.

وكان لقاء المحافظ مع قيادات مراكز الشباب بمحافظة الفيوم قد بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وأكد محافظ الفيوم على أهمية الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة التى تقدمها مراكز الشباب لأنها تسهم فى بناء أجسامهم وعقولهم واستغلال طاقاتهم بشكل إيجابى وأشار إلى أن رعاية النشء تمثل أهمية كبرى من اهتمامات الدولة بما يستلزمه ذلك من تقديم كل الإمكانيات المتاحة واكتشاف العناصر المتميزة فى كل المجالات.

وأضاف المستشار وائل محمد نبيه محافظ الفيوم أن ممارسة الرياضة لابد أن تكون أسلوب حياه وأن الجديدة التى نسعى إلى بنائها لابد أن تبدأ من الاستثمار فى الشباب حامل لواء الوطن، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود جميع المخلصين من أبناء هذا الوطن لأن المرحلة القادمة تحتاج إلى توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد.

وأعلن محافظ الفيوم أن وزير الشباب والرياضة سيزور الفيوم قريبا لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية الجديدة مؤكدا أهمية توعية الشباب بالمشاركة المجتمعية والسياسية وتضافر جميع الجهود للتغلب على التحديات التى تواجها مصر داخليا وخارجيا.

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مصر 365

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