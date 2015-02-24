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باحثون أمريكيون يستخدمون الرنين المغناطيسى للتنبؤ بالإصابة بالسكر

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باحثون أمريكيون يستخدمون الرنين المغناطيسى للتنبؤ بالإصابة بالسكر باحثون أمريكيون يستخدمون الرنين المغناطيسى للتنبؤ بالإصابة بالسكر
فى أول دراسة من نوعها تمكن الأطباء من رؤية آثار الالتهاب الذى يرتبط بالإصابة بمرض السكرى من النوع الأول فى البنكرياس، وذلك عن طريق التصوير بأشعة الرنين المغناطيسى، ويعتقد الأطباء أن هذه الدراسة تقدم إمكانية الكشف المبكر جدا عن الإصابة بالسكرى، كما تكشف الدراسة طريقة لمتابعة تقدم الإصابة بالمرض.

استخدام مركبات الحديد فى الكشف عن مناطق الالتهاب..
>وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن دراسة نشرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم وقام بها الأطباء فى مركز جوزلين لمرض السكرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدموا خلالها "مادة فيروموكسيتول" (عبارة عن جسيمات من الحديد متناهية الصغر تستخدم أساسا فى علاج نقص الحديد)، ويقول بروفيسور جيسون جاجليا قائد الدراسة أنه يتم حقن هذه المادة ثم يتم رصد آثارها فى تصوير البنكرياس، حيث تتركز فى مناطق الالتهاب المستمر.

السكرى من النوع الأول أحد أمراض المناعة الذاتية..
>يعتقد الأطباء أن مرض السكرى من النوع الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويتم التنبؤ بالإصابة به حاليا عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة التى يفرزها الجسم ضد البنكرياس والخلايا المصنعة للإنسولين فى الجسم، ولا تكون نتائج فحص الأجسام المضادة دقيقة فى كثير من الأحيان.

نشر النتائج حتى تشارك المراكز الأخرى فى الدراسة..
>تمت الدراسة على 11 مريضا، ونتائجها مبشرة لكن يعتقد الباحثون إنهم يحتاجون إلى المزيد من الوقت والدراسات لتحديد العلامات والملامج التى تتنبأ بالإصابة بالسكرى، وقد نشر الباحثون تفاصيل الدراسة والجرعات وكل النتائج وذلك حتى تبدأ مراكز بحثية أخرى فى إجراء أبحاثها فى نفس المجال.

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